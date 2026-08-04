Imbarcare Calenda, resuscitare l’Unità e altre fantasie di Schlein. Conte non molla

Nel frattempo i Pd hanno anche guai ben più grossi da affrontare. Giuseppe Conte ha lanciato il suo guanto di sfida a Elly Schlein annunciando che farà campagna elettorale per le primarie sulla pace Ucraina-Russia. Un chiaro modo per mettere in difficoltà la segretaria del Partito democratico. Ma al di là dell’ovvio, tra i dem sta propagandosi un dubbio. Riguarda il vero obiettivo finale del leader del Movimento 5 stelle. Dubbio che si è amplificato dopo che qualche dirigente Pd in rapporti con l’ex premier si è sentito ripetere più e più volte, direttamente da Conte, lo stesso ritornello: “Io non mollo. Le primarie saranno sull’Ucraina. Su temi così importanti che coinvolgono il nostro elettorato non possiamo decidere con una commissione di programma nel chiuso delle nostre stanze”. E se il leader del Movimento 5 stelle puntasse alla rottura? E’ questo l’interrogativo che rimbalza tra i capannelli dei dirigenti e parlamentari del Pd. Tutti dicono “impossibile” ma poi aggiungono “certo, non mi stupirei”.