Giorgetti: “Il Safe è come il Pnrr, cari onorevoli, pensateci bene”

L’informativa prevede la discussione e un voto sulle risoluzioni. Anche se la discussione su Safe non rientra nella Nec (ricordiamo che è una richiesta di prestito alla Ue) potrebbe accadere che nell’eventuale replica, Giorgetti sia chiamato a rispondere anche su questi impegni aggiuntivi per la Difesa. Giorgetti dovrebbe ricalcare quella che il ministro ha già dato a Benedetto Della Vedova, durante l’ultimo Question Time. Giorgetti ha ricordato allora che sul Safe “13 stati lo hanno sottoscritto e sicuramente ci sono aspetti positivi che fanno riferimento al periodo di preammortamento”. A favore di questo strumento non c’è solo il tasso ma l’idea: progetti di difesa comuni e coordinati fra paesi. Attenzione, però. Nella risposta a Della Vedova, Giorgetti aggiungeva: “Ciò non significa che l’utilizzo di Safe sia solo un beneficio”. A preoccupare il ministro c’è “l’appesantimento burocratico” e la necessità di “condividere strategie” con altri partner europei”. E’ lo spauracchio del Pnnr, quella macchina complessa che ha costretto Meloni e Fitto, con successo, a rinegoziare in Europa, rivedere il piano. Il Safe non significa padroni a casa nostra, ma integrazione europea, regole.