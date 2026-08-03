Bologna: fascisti sì, deep state no

Inoltre, se si occulta qualche aspetto della verità storica, si permette ad altri di costruire impunemente ricostruzioni storiche capziose e senza riscontro, come quelle evocate ancora oggi dal giudice Raffaele Magi e da Concetto Vecchio su Repubblica, in cui si riprende la teoria fantastica del “grande complotto”, un grande classico del complottismo di sinistra in cui da decenni vengono collegati tra loro quasi tutti i fatti traumatici della vicenda nazionale, dall’assassinio di Piersanti Mattarella al sequestro Moro fino alla strage di Bologna e oltre. Ricostruzioni e “narrazioni” che non appartengono alla verità giudiziaria né storica. E’ nell’interesse nazionale, e quindi un dovere per chi governa, contrastare con fermezza tutte quelle costruzioni che negano la sostanziale continuità democratica della Repubblica, che invece proprio per questo ha saputo resistere a tante terribili prove, rispettando i principi costituzionali. Se nel vertice del governo si insinuano tendenze alla negazione o all’occultamento di una parte di questa storia, si finisce col dare eguale dignità ad altre ricostruzioni basate anch’esse su occultamenti e travisamenti. Sarebbe ora di smetterla, da entrambe le parti.