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Cara Elly ti scrivo

Tre sindaci dem dicono dall’Emilia alla segretaria dem: il sistema Ets non è per tutti

Parlano, dal distretto della ceramica. i sindaci Matteo Mesini, Marco biagini e Giorgio Zanni: l'Europa, Meloni e Schlein ci ascoltino, il settore è provato. No ai virtuosismi, più attenzione ai territori che producono e vogliono restare competitivi

di
Marianna Rizzini
31 LUG 26
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Roma. Un manipolo di sindaci del Pd, nel cuore dell’Emilia governata dal dem pragmatico Michele De Pascale. Sindaci che, dal distretto della ceramica, cintura manifatturiera che abbraccia le provincie di Bologna, Modena e Reggio-Emilia, si alzano e dicono alla segretaria dem Elly Schlein (reduce dall’incontro con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini), e alla Commissione europea e alla premier Giorgia Meloni, che il sistema Ets va cambiato, perché, su imprese altamente energivore, così com’è l’Ets blocca gli investimenti, rallenta la competitività e mette la ceramica italiana in mora rispetto alla concorrenza di paesi che non rispettano gli stessi standard ambientali (vedi India e Cina). (Rizzini, segue in inserto IV)
I sindaci di Sassuolo Matteo Mesini e di Fiorano Modenese Marco Biagini, autori di una lettera inviata contemporaneamente a Schlein e a Meloni, spiegano al Foglio che l’Europa “non può perdere la sua manifattura”. Se si vogliono scrivere nuove regole (e magari, in settembre, il famoso e fantomatico programma del centrosinistra), “bisogna partire dal territorio”, dicono all’unisono Mesini, Biagini e Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano e presidente della Provincia di Reggio-Emilia, volato a Bruxelles assieme a Mesini e al vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla per perorare la causa di un settore “che ogni giorno crea lavoro, innovazione e vera sostenibilità”. A Bruxelles, e nella lettera a Schlein e Meloni, i sindaci hanno anche lanciato un invito: venite a vedere che un distretto che funziona e dà lavoro a 40 mila persone. “Non sono numeri”, dice Mesini: “Sono famiglie, professionisti, una filiera industriale che regge un intero territorio”. Che cosa chiedono alla premier e alla loro segretaria, questi primi cittadini? “Regole che proteggano chi compete davvero, chi lavora, chi investe nella ceramica che già oggi è la più green e sostenibile al mondo”. “Serve una risposta di sistema-paese per difendere il distretto e migliaia di posti di lavoro”, si legge dunque nella lettera inviata al Nazareno e a Palazzo Chigi. Il concetto è: il caso è una priorità nazionale, il distretto ceramico di Sassuolo rappresenta l’87 per cento della produzione nazionale del settore, con oltre 14 mila lavoratori diretti e circa 40 mia persone coinvolte nell’intera filiera tra indotto, servizi e logistica. L’iniziativa, spiegano i sindaci del distretto, è in scia con l’allarme lanciato proprio da Orsini nel corso dell’Assemblea nazionale di Confindustria sul rischio di compromettere la competitività del sistema industriale italiano ed europeo attraverso costi energetici e oneri ambientali non sostenibili. Una preoccupazione che, dicono, riguarda anche il mondo del lavoro: le organizzazioni sindacali del territorio, negli ultimi mesi, si sono mostrate preoccupate per l’aumento del ricorso alla cassa integrazione e le possibili ricadute occupazionali legate al combinato disposto di crisi energetica e incertezza normativa europea. Senza correttivi adeguati, il sistema Ets, applicato a settori hard-to-abate come la ceramica, ancora privo di alternative tecnologicamente mature al gas naturale, si rischia l’implosione. Che l’Italia prenda una posizione forte in sede europea, è la richiesta. “Le nostre imprese sono già tra le più sostenibili al mondo”, dice Mesini, “ma continuano a subire una competizione profondamente squilibrata rispetto ai produttori extra-europei. “La preoccupazione riguarda ora le persone, le ricadute sociali rispetto a questo scenario”, dice Biagini. Così com’è, il sistema Ets rischia di drenare risorse e si tramuta in tassa: “Non discutiamo la bontà del principio a monte, ma senza un cambiamento di marcia si rischia che gli imprenditori delocalizzino in altre aree”, ripetono i tre sindaci. Sarebbe meglio insomma evitare virtuosismi in tema di riduzione delle emissioni, “per mettere in condizione i territori e le imprese di mantenere la competitività”. Aggiunge Zanni: “Il settore è provato. La congiuntura della crisi energetica, dell’aumento dei costi dell’energia e del sistema Ets crea un cortocircuito. E non tutte le industrie sono uguali. Si ascoltino i territori su temi delicati come questi, dove il rapporto tra centrosinistra e imprenditoria è già impostato su paradigmi nuovi, con reciproco e proficuo confronto. E ricordiamoci che il mondo imprenditoriale crea lavoro”. Elly avvisata, mezza salvata? Intanto i sindaci attendono risposte ufficiali.

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Marianna Rizzini

Marianna Rizzini è nata e cresciuta a Roma, tra il liceo Visconti e l'Università La Sapienza, assorbendo forse i tic di entrambi gli ambienti, ma più del Visconti che della Sapienza. Per fortuna l'hanno spedita per tempo a Milano, anche se poi è tornata indietro. Lavora al Foglio dai primi anni del Millennio e scrive per lo più ritratti di personaggi politici o articoli su sinistre sinistrate, Cinque Stelle e populisti del web, ma può capitare la paginata che non ti aspetti (strani individui, perfetti sconosciuti, storie improbabili, robot, film, cartoni animati). E' nata in una famiglia pazza, ma con il senno di poi neanche tanto. Vive a Trastevere, è mamma di Tea, esce volentieri, non è un asso dei fornelli.