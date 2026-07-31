Politicala decisione
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L'Italia sospende Schengen con la Spagna dopo l'emergenza migranti a Ceuta
Il ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna. La decisione dopo il comitato sull'immigrazione presieduto questa mattina al Viminale dal ministro Piantedosi
31 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 16:18
Il ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna. L'ipotesi, ventilata già da ieri pomeriggio, è stata presa in considerazione dopo l'arrivo a Ceuta di circa 60 mila migranti.
Secondo quanto fa sapere il governo, la decisione è stata assunta a seguito delle più recenti acquisizioni informative analizzate in particolare nel Comitato Analisi sull'Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere che il ministro Matteo Piantedosi ha presieduto questa mattina al Viminale. Inoltre, a seguito di un confronto telefonico tra il ministro Piantedosi e l'omologo francese, Laurent Nuñez, è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra i due paesi nell'ambito di accordi di collaborazione tra forze di polizia già precedentemente sottoscritti tra Francia e Italia.
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