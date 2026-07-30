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la kermesse rossoverse

Jeremy Corbyn alla festa di Avs

Fratoianni e Bonelli puntano sul leader della sinistra radicale inglese. Sarà l'ospite internazionale della kermesse in programma a Roma a settembre. Tra gli invitati anche Francesca Albanese 

di
Ruggiero Montenegro
30 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 05:43
Immagine di Jeremy Corbyn alla festa di Avs
Fratoianni e Bonelli puntano su Jeremy Corbyn: lo storico leader della sinistra inglese sarà la star, l’ospite internazionale della festa di Avs. Del resto Corbyn, di ispirazione marxista e noto per le sue posizioni radicali (è stato anche accusato di antisemitismo, un caso che ha spaccato i laburisti inglesi),  si muove in sintonia con la sinistra rossoverde, dalla giustizia sociale fino alle causa palestinese. E infatti alla kermesse in programma a Roma, a settembre, ci sarà anche Francesca Albanese. E poi i leader del campo largo Schlein e Conte, con Fratoianni e Bonelli chiaramente, di nuovo insieme dopo lo sfortunato comizio di Napoli. Ma l’ospite d’onore sarà lui, Corbyn. Il Labour l'aveva messo alla porta, oggi lo adotta Avs. 

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Ruggiero Montenegro

Barletta, Bologna, Milano e poi Roma. Al Foglio dal 2020. Politica, polemiche e dintorni.