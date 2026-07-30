Jeremy Corbyn alla festa di Avs

Fratoianni e Bonelli puntano su Jeremy Corbyn: lo storico leader della sinistra inglese sarà la star, l’ospite internazionale della festa di Avs. Del resto Corbyn, di ispirazione marxista e noto per le sue posizioni radicali (è stato anche accusato di antisemitismo, un caso che ha spaccato i laburisti inglesi), si muove in sintonia con la sinistra rossoverde, dalla giustizia sociale fino alle causa palestinese. E infatti alla kermesse in programma a Roma, a settembre, ci sarà anche Francesca Albanese. E poi i leader del campo largo Schlein e Conte, con Fratoianni e Bonelli chiaramente, di nuovo insieme dopo lo sfortunato comizio di Napoli. Ma l’ospite d’onore sarà lui, Corbyn. Il Labour l'aveva messo alla porta, oggi lo adotta Avs.