In Veneto è già finita la pace tra Stefani e Zaia (che medita lo strappo)

Un primo indizio era arrivato già lo scorso autunno: Stefani organizza una festa per celebrare il trionfo elettorale, c’è anche Salvini, il Doge invece non viene nemmeno invitato. Una svista, forse. Poi però dalla forma si passa alla sostanza. Si riscrivono i progetti già in essere, dall’ospedale di Padova alla legge sul commercio, soltanto per metterci sopra il nome del nuovo corso. E gli amministratori più esperti finiscono relegati a ruoli marginali: Sonia Brescacin, fedelissima di Luca, è la prima a passare al Gruppo misto in tempo di record. Da oggi potrebbe non essere l’unica. La lista è lunga. Scuote la testa Elisa De Berti, storica vice di Zaia. E poi Manuela Lanzarin, Cristiano Corazzari, Roberta Vianello, Stefano Marcon, Giorgia Bedin. Oltre, naturalmente, a Calzavara e Marcato: quest’ultimo tre anni fa si era anche candidato alla segreteria regionale, salvo poi fare marcia indietro in seguito all’operazione forzata che portò Stefani al potere – voluta da Salvini, e che all’epoca Zaia avallò, va detto. Il gruppetto si estende ben oltre alla squadra dirigenziale dell’ex presidente. La consigliera Rosanna Conte, che in molti danno in bilico verso Vannacci, la pensa come loro: tra il Doge e il generale sceglie ancora il primo. C’è poi la questione geografica, non meno spinosa. Le sezioni locali della Lega hanno accusato la giunta Stefani di essere troppo Padova-centrica: di nuovo, che il baricentro politico si spostasse da Treviso alla provincia del neoeletto non è una sorpresa. Ma a questi livelli, in fatto di nomine, era difficile immaginare. Così la Liga veronese è andata su tutte le furie, con Paolo Borchia – non certo uno zaiano, lui – a fare da megafono: “Siamo arrivati a un bivio, mai visto nulla del genere in 26 anni di militanza”.