Processo a Tajani. Nuovo scontro sulle preferenze. I congressi slittano (e in Campania c’è una fronda)

E dire che nelle intenzioni del segretario l’incontro doveva servire ad appianare le divergenze. Il vicepremier spinge per approvare l’emendamento voluto dalla premier Meloni. Mentre l’ala berlusconiana, con in testa la capogruppo a Palazzo Madama, vuole margini di autonomia più ampi. Per questo tra gli interventi critici c’è chi ha spiegato a Tajani che “alla fine votiamo ma sia chiaro che è una scelta tua”. Uscendo dalla riunione in pubblico il ministro degli Esteri non riuscirà a ostentate più di una mezza apertura: “E’ stato deciso che un eventuale emendamento che inserisca il tema delle preferenze può essere esaminato in maniera positiva. Ma noi vogliamo che prima del deposito dell’emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l’obiettivo di trovare un accordo”. Per dirla con il vice capogruppo Roberto Rosso, “il nostro per adesso è un nì”. Tra le modifiche cui punta l’ala Craxi c’è il ripristino dell’alternanza di genere nell’espressione delle preferenze rispetto ai capilista, senza il quale il tavolo rischia neppure di aprirsi. Ci sarà tempo per incontrarsi, visto che oggi inizia la discussione sullo Stabilicum in commissione Affari costituzionali e il termine per presentare gli emendamenti è stato fissato all’1 settembre (con arrivo in Aula il 9 e voto finale fissato per il 15 settembre). E dire che la decisione del presidente del Senato Ignazio La Russa di considerare inammissibile l’emendamento sulle “intercettazioni a strascico” nell’analisi del decreto Giustizia e immigrazione doveva servire proprio a far rientrare queste tensioni di maggioranza. Tajani intanto prova a distrarsi dal caos interno presentando il programma della festa di FI giovani “Azzurra libertà” e promettendo una “campagna elettorale spumeggiante”.