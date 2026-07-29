Uniti contro il terrore No Tav, imparando dalla storia recente

Sarebbe il caso che su questo tema, indipendentemente dalle diverse sensibilità degli schieramenti sulle questioni dell’ordine pubblico, si costruisse rapidamente un tavolo o comunque un dialogo che metta in chiaro che sui pericoli terroristici l’Italia è ancora unita come lo fu nelle precedenti terribili prove. Le violenze in val di Susa sono state condannate da tutte le forze politiche e questo è già un punto di partenza utile, indispensabile per costruire una sensibilità condivisa, che naturalmente non annulla le differenze che restano e devono restare tra le diverse componenti politiche e sociali (come accadde peraltro anche durante la lotta contro le Brigate rosse). Al ministro dell’Interno, per le funzioni che esercita, spetta probabilmente la responsabilità di dare l’avvio alla costruzione concreta di questa necessaria nuova o, meglio, rinnovata unità antiterroristica, che sarebbe utile anche per affiancare l’azione della magistratura e delle forze dell’ordine nell’azione di repressione che è ovviamente necessaria.