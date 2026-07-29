L’incontro segreto tra Schlein e il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini

In pubblico preferisce di no, in privato preferisce di sì. Alle assemblee di Confindustria Elly Schlein continua a non andare, ma mercoledì 29 luglio, di buon mattino, ha ricevuto al Nazareno Emanuele Orsini. L’incontro, non annunciato e di cui il Foglio è a conoscenza, è durato un’ora e mezza. Con la segretaria del Pd c’era Igor Taruffi; con il presidente di Confindustria il direttore generale Maurizio Tarquini.