In balìa di una psicosi sulla sicurezza

Solitamente, di fronte a un’opposizione che fa di ogni erba un fascio e di fronte a un sistema mediatico che trasforma in un trend statistico ogni sventura, sarebbe lecito aspettarsi di ritrovare una classe dirigente di governo desiderosa di riequilibrare l’industria delle emozioni con la forza della realtà. Ma ogni tanto capita, come sta capitando con questo governo, di cadere in un meccanismo diabolico che funziona grosso modo così: abbiamo abituato per anni i nostri elettori a giudicare la sicurezza del paese sulla base delle percezioni e non della realtà e oggi che la percezione di insicurezza è tornata a essere molto alta, a causa della propaganda dell’opposizione a sinistra ma anche a causa della concorrenza a destra, non possiamo fare altro che alzare la voce e promettere discontinuità rispetto alla nostra stessa azione. Il risultato è la psicosi che vediamo oggi. La destra, per rispondere alla domanda di sicurezza, legittima il Far West, cavalcando per esempio il caso Roggero: se non riusciamo a difendervi noi, non vi preoccupate, difendetevi da soli, per noi va bene.

La sinistra, per rispondere alla domanda di sicurezza, descrive trend di dubbia consistenza che farebbero dell’Italia un paese sempre più insicuro e trasforma, quando ne ha l’occasione, le forze dell’ordine in agenti del caos, del disordine, dell’insicurezza. Ma quando la politica educa gli elettori alle emozioni, e non alla realtà, può capitare di ritrovarsi di fronte a un numero incredibile di verità rimosse. La psicosi sulla sicurezza, che contribuisce ad alimentare l’immagine di un paese insicuro anche quando non lo è, è una psicosi che rende dominante la dittatura del rancore e rende marginale la dura forza dei dati. Se vi dicessimo, prendendo solo gli ultimi dieci anni, che nel 2015 i reati commessi sono stati 2.687.249 e che nel 2025 i reati commessi sono stati 2.357.105, ci prendereste per matti. Se vi dicessimo che nel 2015 gli omicidi sono stati 475 e che nel 2025 sono stati 286, ci prendereste per squilibrati. Se vi dicessimo che gli immigrati sbarcati nel 2015 sono stati 153.842 e che nel 2025 sono stati 66.316, dopo essere stati 158 mila nel 2023, ci prendereste per fuori di testa. Se vi dicessimo poi che l’Italia, su una moltitudine infinita di reati, è considerata, da anni, uno dei paesi più sicuri d’Europa, vi mettereste probabilmente a ridere (nell’ultimo confronto disponibile, anno 2024, il tasso italiano di omicidi è di 0,57 vittime ogni centomila abitanti, contro una media europea di 0,91: è inferiore a quello di Spagna, Germania e Francia ed è il più basso tra i grandi paesi europei). E se vi dicessimo infine che rispetto ai temi dell’ordine pubblico l’unico vero dato in controtendenza rispetto al passato riguarda il numero dei feriti delle forze di polizia durante le manifestazioni di piazza, passato dai 120 casi del 2023 ai 273 casi del 2024, fino ai 459 casi del 2025, ci direste: scusa, ma dove vivi? E in effetti, quando si parla di insicurezza, la realtà va da una parte, con i dati, e la percezione dall’altra. Censis 2025: il 75,8 per cento degli italiani pensa che negli ultimi cinque anni girare per strada sia diventato più pericoloso.