PoliticaIl caso bisteccheria
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Caso Delmastro. No della Giunta all'acquisizione delle chat tra lui e Caroccia. Il M5s occupa i banchi del governo
La Giunta di Montecitorio ha negato la richiesta della procura di Roma di acquisire le conversazioni tra il deputato di FdI e il ristoratore di "Bisteccherie d'Italia". Ma il voto finale lo dovrà dare l'Aula della Camera. Il Movimento 5 stelle protesta. Conte lancia l'hashtag "#FUORILECHAT"
22 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 12:26
Andrea Delmastro Delle Vedove in audizione davanti alla Commissione bicamerale Antimafia - foto LaPresse
La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati ha ha bocciato la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, coinvolto in un'inchiesta per riciclaggio e false intestazioni e ritenuto legato al clan di camorra Senese. Lo stop alla richiesta dei pm arriva con l'approvazione della relazione della maggioranza: il centrodestra ha votato a favore della proposta del relatore del testo, l'azzurro Pietro Pittalis, negando l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza. Il centrosinistra ha votato contro. Dopo il voto della giunta la pratica passa all'Aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo: se ne discuterà il 30 giugno.
L'audizione
Delmastro: "Il locale dei Caroccia? Era simpatico. Ho sbagliato a non consultare Google"
"Se avessi 'googlato' non avrei fatto la società, non ci avrei rimesso dei soldi e non mi sarei dimesso", ha detto l'ex sottosegretario alla Giustizia in commissione Antimafia. E sui chi ne era a conoscenza: "Lo avevo detto solo a Donzelli"
Intanto è scoppiata la polemica e il Movimento 5 stelle ha occupato i banchi del governo nell'Aula del Senato: "Le giunte delle autorizzazioni di Camera e Senato sono diventate organi scudificio per i politici del centrodestra, la maggioranza respinge qualsiasi richiesta dei magistrati a prescindere da ogni valutazione di merito", hanno detto i componenti pentastellati. Ieri il presidente del Movimento Giuseppe Conte aveva "sfidato" la maggioranza a non scudare il deputato, oggi è intervenuto con un video: "È incredibile! Hanno messo lo scudo. Lo scudo per proteggere i cittadini contro il crollo degli stipendi? Contro il carovita? Contro il carburante alle stelle? Ma figuriamoci! Poco fa in Parlamento la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha scudato Delmastro di Fratelli d'Italia". E lancia l'hashtag: #FUORILECHAT: "Ci facciano almeno una cortesia: la smettano di parlare di legalità, di trasparenza! La smettano di dire che la loro azione politica si ispira alle idee e al pensiero di Borsellino! Dopo il salvataggio della Santanchè avete perso un'altra volta la faccia. Vi aspettiamo in Aula su questa vergognosa decisione. Vi daremo battaglia".