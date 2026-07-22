Caso Delmastro. No della Giunta all'acquisizione delle chat tra lui e Caroccia. Il M5s occupa i banchi del governo

"Se avessi 'googlato' non avrei fatto la società, non ci avrei rimesso dei soldi e non mi sarei dimesso", ha detto l'ex sottosegretario alla Giustizia in commissione Antimafia. E sui chi ne era a conoscenza: "Lo avevo detto solo a Donzelli"

Intanto è scoppiata la polemica e il Movimento 5 stelle ha occupato i banchi del governo nell'Aula del Senato: "Le giunte delle autorizzazioni di Camera e Senato sono diventate organi scudificio per i politici del centrodestra, la maggioranza respinge qualsiasi richiesta dei magistrati a prescindere da ogni valutazione di merito", hanno detto i componenti pentastellati. Ieri il presidente del Movimento Giuseppe Conte aveva "sfidato" la maggioranza a non scudare il deputato, oggi è intervenuto con un video: "È incredibile! Hanno messo lo scudo. Lo scudo per proteggere i cittadini contro il crollo degli stipendi? Contro il carovita? Contro il carburante alle stelle? Ma figuriamoci! Poco fa in Parlamento la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha scudato Delmastro di Fratelli d'Italia". E lancia l'hashtag: #FUORILECHAT: "Ci facciano almeno una cortesia: la smettano di parlare di legalità, di trasparenza! La smettano di dire che la loro azione politica si ispira alle idee e al pensiero di Borsellino! Dopo il salvataggio della Santanchè avete perso un'altra volta la faccia. Vi aspettiamo in Aula su questa vergognosa decisione. Vi daremo battaglia".