Primitivi, ma fino a un certo punto

Nella destra salviniana al governo, che è distinta dalla destra di governo, è scattato subito il cortocircuito tra l’estensione vendicativa del diritto di legittima difesa, sul quale erano in campagna rumorosa nel caso Roggero, e l’esclusione pregiudiziale di qualunque possibile responsabilità della polizia nel caso di Fakir , un cittadino morto nelle mani degli agenti della polizia di stato, ammanettato mani e piedi prima e dopo il decesso. Tutti rendono un omaggio ipocrita, sebbene comprensibile, alla magistratura, che accerterà che cosa sia effettivamente successo al Pilastro e se ci siano responsabilità penali e professionali prive di alcuna giustificazione. Lo scudo contro il linciaggio preventivo degli agenti in servizio di ordine pubblico non è una garanzia di impunità, nasce come tutela o filtro contro il pregiudizio ideologico e il riflesso condizionato di quelli che gridano comunque “polizia assassina”.

In questo generale disastro emergono però anche voci umane e ragionevoli, che non puntano sull’indifferenza, sull’odio o sulla vendetta, dalla nipote di Fakir, che ha parlato in piazza con toni di dignitoso e umile dolore e di giustizia, fino a personalità pubbliche e commentatori non accecati dalla faziosità e dalla caccia barbara al consenso di pancia dell’uomo comune cosiddetto, dispiegata per destituire del loro fondamento democratico le regole della convivenza, tra le due facce costituzionali di un sistema liberale, libertà e autorità, norme e diritti per così dire non negoziabili. Non è vero che il sinistro chiasso dei demagoghi non ha alternativa. Bologna non è Minneapolis. Non esiste in Italia la caccia all’immigrato o al cittadino al di là della famosa “linea del colore”, che ha generato negli Stati Uniti il movimento estremista Black Lives Matter e la piattaforma di disarmo o depotenziamento della polizia, con la conseguenza politica del dilagante trumpismo d’ordine, un fenomeno paracriminale di corruzione dello stato nel rapporto con i diritti civili che ha radici negli aspetti ignobili della storia americana (schiavismo, razzismo, segregazione). A guardare il paralizzante e ripugnante video della morte di Fakir, a valutare l’assurdità della proposta “legge Roggero” da parte di Salvini, a considerare l’immagine idolatrica dello stato come forza bruta, contro il quale scagliare bombe molotov o a favore del quale scatenare argomentazioni violente e incendiarie da quattro soldi, si può pensare che non ce la faremo mai a emanciparci dal primitivismo mentale. Ma qualcosa dice che non è così.