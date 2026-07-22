“Allarme democratico!”. Così dalla legge elettorale all’Autonomia la sinistra prepara ricorsi alla Consulta

Ieri l’Aula della Camera ha dato il via libera alle risoluzioni a proposito delle pre-intese sull’autonomia raggiunte tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Veneto e Piemonte. Ma ancor prima che arrivasse l’ok, che ora comunque dovrà passare dall’approvazione in Cdm di singoli disegni di legge per ognuna delle regioni coinvolte, un governatore del sud come il pugliese Antonio Decaro, aveva già chiarito quale fosse la strategia per contrastare la riforma voluta dal centrodestra: “Faremo sicuramente ricorso alla Corte costituzionale e spero che lo facciano anche la Campania e altre regioni del sud. Se non si interviene si rischia di creare un divario difficilmente colmabile tra nord e sud”, ha detto l’esponente del Pd. Un invito prontamente raccolto dal collega Roberto Fico, presidente della Campania in quota M5s: “La regione Campania assumerà qualsiasi iniziativa affinché, anche nelle sedi giurisdizionali competenti, sia interrotto questo percorso di divisione del nostro Paese”, ha rimarcato Fico. Indugiando sul precedente del 2024, quando “la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittime molte parti della legge sull’autonomia. Se ne sarebbe dovuta trarre una lezione, e, invece, si va avanti e sta purtroppo prendendo corpo, questa idea di una Italia a più velocità”. Ora, insomma, si spera di replicare per via giurisdizionale quell’inciampo che ha fatto perdere tempo al governo. E a esplicitare che questa sarà la linea di tutta la coalizione, anche a livello nazionale, basta scorrere quanto detto ieri da Schlein che ha parlato di “paese che rimarrà uno e indivisibile, nonostante voi”. E secondo cui quello approvato ieri è il frutto “di uno scellerato baratto tra l’autonomia e la legge elettorale. Questo governo sta cercando di mandare avanti l’autonomia differenziata, nonostante la sentenza della Corte costituzionale che ha smontato l’impianto della legge Calderoli, nonostante questo il governo continua ad andare avanti fischiettando, ormai è quello che sanno fare meglio”. Le opposizioni hanno poi inscenato una protesta ostentando, come avevano fatto con lo Stabilicum, cartelli nell’emiciclo.