Alberto Leonardis: “Voglio fare il panino con La Stampa. Arriva Carofiglio!”

Il futuro della Stampa raccontato dall’editore della Stampa, Alberto Leonardis, il Truman Capote con l’occhiale alla moda. Chi è Leonardis? Lo dice lui: “Sono il secondo editore italiano, prima di me c’è solo Urbano Cairo. Ormai sono il secondo per copie vendute”. Che fare della Stampa, della nuova Stampa appena acquistata? “Voglio fare il panino. Inserirò La Stampa in tutti i miei giornali locali e saremo il secondo giornale italiano, ma ho un altro grande progetto. Fare della Stampa il giornale delle aree interne. Voglio che La Stampa sia il giornale delle aree dimenticate”. Questa è una calamarata con Alberto Leonardis, il proprietario del quotidiano di Gianni Agnelli. Il luogo dove avviene questo flusso di coscienza è l’Enoteca Spiriti, nel centro di Roma. I commensali al tavolo con l’editore sono un sindaco di FdI, un senatore di FdI delle Marche e dell’Abruzzo. Fratelli di Stampa. Sono calici di Chablis e rotative, taglio basso e focaccia calda. L’editore in libertà racconta: “Faremo allegati per le scuole, allegati per le industrie. E abbiamo un nuovo parco firme. Massimo Giannini con tutto il rispetto ma… Il Tirreno l’ho venduto, non era più funzionale ai miei progetti”. Chi arriva nel giornale di Igor Man, di Alessandro Galante Garrone? Leonardis conferma il professore Giovanni Orsina, amato dalla destra, ma poi cala l’asso per strizzare l’occhio ai progressisti. “Scriverà per noi Gianrico Carofiglio, amato dalla sinistra. Un colpo”. I moderati possono stare sereni. Arriveranno anche altri due campioni di equilibrio. Anticipa Leonardis: “Presto scriveranno sulla Stampa Virman Cusenza, ex direttore del Messaggero, e Franco Bechis, direttore di Open”. Da Nuova York c’è Maurizio Molinari, che come spiega Leonardis-Capote “ha una rete tutta sua. Un genio”. Al timone del quotidiano c’è il direttore Antonio Di Rosa. Sarà un panino, ma gourmet. Visto, si Stampa, e si mangia. Resta la rubrica gastronomica. Ranucci, che aspetti? Report bistrot?