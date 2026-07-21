I turbamenti di Tajani, pressato dai “berlusconiani”. Meloni in allerta

Come abbiamo raccontato sul Foglio, proprio nelle pieghe del decreto Giustizia e immigrazione, su spinta soprattutto dei “non tajanei”, Forza Italia ha minacciato di non votare un emendamento di FdI che vorrebbe reintrodurre le intercettazioni “a strascico” su richiesta del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. E anche questo fronte inquieta Meloni, preoccupata dalla tenuta del gruppo azzurro. La premier, del resto, già dallo scorso anno temeva che il controllo dei gruppi parlamentari di maggioranza potesse sfaldarsi. E dopo la sconfitta in Aula sulle preferenze non si fida più delle semplici promesse.

A proposito di legge elettorale, poi, sempre ieri Tajani ha fatto capire quale possa essere l’andazzo: dire no a qualsivoglia forzatura. Perché “noi di FI abbiamo approvato un testo, quello alla fine votato dalla Camera, che non prevedeva preferenze. Per noi non sono un punto centrale”. Anche su questo il vicepremier, che si era molto speso in prima persona perché le preferenze passassero alla Camera, agisce sotto il peso di crescenti pressioni da parte della componente vicina a Marina B. Che le preferenze non ha intenzione di votarle nemmeno al Senato (a proposito: al posto di Cannizzaro, neo sindaco di Reggio Calabria, la famiglia vorrebbe candidare alle suppletive il legale di Fininvest e tesoriere del partito, Fabio Roscioli). Una posa completamente opposta a quella di FdI, che vorrebbe la discussione del testo a Palazzo Madama nei tempi più brevi possibili (oggi comincia l’iter in commissione Affari costituzionali). Si capisce allora perché dalla legittima difesa al più generale dossier giustizia, passando per la legge elettorale, una FI che si distanzia dal governo è più di un grattacapo per Meloni.