Dove portano le nuove scintille tra Urso e la Lega

Quando s’era trovato sotto attacco degli industriali per il definanziamento di Transizione 5.0, ma anche per i ritardi nella bollinatura da parte del Mef del decreto incentivi alle imprese, Urso aveva subito buttato la palla nel campo del ministro Giorgetti (ma anche della segretaria generale dello stato Perrotta). Tensioni c’erano state anche in occasione delle discussioni sul taglio delle accise. Una misura molto voluta da Salvini e che però era stata osteggiata da Urso che avrebbe preferito il rifinanziamento delle social card. Divergenze che potrebbero riprodursi anche nel licenziamento del ddl Concorrenza, che dovrebbe finire in Cdm giovedì, dopo lo slittamento della scorsa settimana. Confronti franchi c’erano stati tra la struttura di Urso e i presidenti di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Stefani e Fedriga, sul futuro degli stabilimenti Electrolux. L’uscita di Fontana, insomma, potrebbe non essere l’ultimo atto.