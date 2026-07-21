Chi è Sergio Novani, capo del team legale di Roggero, ma anche dell'ufficio legislativo di Futuro Nazionale

Novani è il solo che può avere presto un seggio al posto di Roggero. Chi è? E’ di Viareggio, come Vannacci, perché Viareggio è ormai la nostra nuova Normale di Pisa, il serbatoio della fantasia nazionale. Insegna procedura penale all’università dell’Insubria e ha fatto parte del team legale di Bossetti e dunque parla “il consulente del caso Gambirasio”. Preferisce farsi chiamare professore perché la professione di avvocato, da quanto dice, ha smesso di esercitarla da tempo per dedicarsi alla docenza. Va ospite in tv da anni e alterna al titolo “professore”, quello di “consulente”. Con il titolo di consulente è stato intervistato da “Quarto Grado”. Nel 2017 era ospite fisso a Tgcom 24 a “Il giallo della settimana”. Si è occupato anche del caso Ragusa e si scopre, sempre dai suoi video a “Quarto Grado”, che Novani insegna anche Logica e filosofia della Scienza Criminale all’Ipus Istituzione Alta Formazione di Chiasso (Svizzera). Colleziona collegi difensivi. Nel 2016 ha fatto parte del Collegio difensivo nel processo per l’omicidio di Guerrina Piscaglia. E’ il nuovo virologo della legittima difesa: qui la solo grazia è trovare una telecamera.