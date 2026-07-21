Alla dem Moretti una lettera minatoria firmata 'Potere al Popolo'. Ma il partito: "Minacce non nostre. Valutiamo di agire in via legale"

La lettera, di cui gli inquirenti stanno cercando di risalire al mittente, riporta frasi di minacce indirizzate all'attività di Moretti in materia di ricerca scientifica, in particolare riguardo alle campagne di vaccinazione, al ruolo dell'Oms e alla gestione dei migranti e ai diritti. Potere al Popolo però nega categoricamente ogni coinvolgimento. "Solo qualche imbecille o qualche utile idiota può pensare che le minacce arrivate all'eurodeputata Moretti siano opera nostra (ma poi su vaccini e difesa dei migranti?). La semplice apposizione del nostro nome in calce a una lettera non dimostra evidentemente alcun legame con la nostra organizzazione", proseguono Granato e Collot. "Potere al Popolo agisce sempre alla luce del sole. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, criticando e denunciando ciò che non va in questo paese e che da decenni fa sì che lavoratori e lavoratrici continuino a essere impoveriti". Non è escluso che la vicenda possa finire davanti a un giudice. "Stiamo valutando con i nostri legali ogni iniziativa necessaria a tutela del nostro nome e della nostra comunità – chiosano i portavoce – perché è chiaro il danno arrecato da accostamenti tanto gravi quanto infondati."