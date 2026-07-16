De Luca jr, la Ue e la sveglia di Gentiloni e di Casini al campo largo in festa

Questi temi (Ucraina, difesa Ue, rapporto con Donald Trump e con la Cina), dice l’ex commissario Ue, dovranno essere “al centro della campagna elettorale del prossimo anno”: “Siamo a un crocevia della storia. E l’anno prossimo si vota più o meno in quasi metà dei paesi europei. E quasi in tutti i paesi del sud Europa: Italia, Francia, Spagna, Grecia. Il tema del futuro dell’Unione Europea secondo me dovrebbe essere centrale”. E nel libro di De Luca, dice Gentiloni, “c’è molta materia per i programmi delle opposizioni e del futuro governo. Quindi guardiamola con attenzione perché sarà il tema fondamentale”. L’Europa, dice infatti De Luca nel saggio, con la sua forza nonostante le crisi, “è il più ambizioso progetto politico e civile nato dalle macerie della Seconda guerra mondiale per garantire pace, democrazia, diritti e prosperità a popoli per secoli divisi da conflitti e rivalità”, e ora, “di fronte alle sfide del nostro tempo – guerre, competizione tra potenze, rivoluzione tecnologica, crisi energetiche e attacco al diritto internazionale”, è chiamata a compiere “un nuovo salto politico” in direzione di una più forte integrazione. Poco distante, alla Camera, la maggioranza si divide di nuovo sulla legge elettorale, ma la gioia del centrosinistra non può essere miope, è il concetto, visto che soltanto una settimana fa, sul palco dell’evento di lancio della campagna del campo largo a Napoli, è stato il centrosinistra a fare autogol con il leader a Cinque stelle Giuseppe Conte pronto a sostenere che la Russia non è una minaccia per l’Europa e che si sta costruendo in un certo senso una grande minaccia russa per convincere al riarmo i paesi europei. Piero De Luca lo scrive e lo dice: “Un’Europa rafforzata è l’unica possibilità, l’unica soluzione, una scelta esistenziale” nel quadro internazionale che ci si para davanti. “Dobbiamo osare. Se non ora, quando?”. Trump ha fatto suo malgrado da acceleratore di questa consapevolezza, dice De Luca, mentre Casini ribadisce: “Siamo obbligati a prendere atto della necessità di prenderci le nostre responsabilità. Anche i predecessori di Trump ce lo chiedevano, ma noi abbiamo fatto orecchie da mercante. Ora, di fronte all’immagine caricaturale di un’Europa di scrocconi fatta dal presidente americano, siamo obbligati a prenderne atto”. Gualtieri, ricordando i giorni duri del Covid e l’esperienza di ministro dell’Economia, parla della “capacità straordinaria di reazione dell’Europa” e della funzione del Pnrr come leva per esportare un metodo di lavoro “per target” anche nella macchina amministrativa locale. E’ ottimista, il sindaco, sul futuro di una Ue in cui, come dice Gentiloni, si smetta di “fare la lagna”. Obiettivo, intanto: che il campo largo lavori a un programma europeista comune. “Magari”, sospira un esponente dem, mentre là fuori, per un giorno, il film del campo largo unito e festante è ancora in corso.