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Manovre al centro

Pina Picierno lancia l'asse europeista con Calenda. "Ma non è un cartello"

Spiata dai servizi russi su Signal, la vicepresidente del Parlamento Ue e fondatrice del movimento Spazio Pubblico dopo l'uscita dal Pd, risponde con i fatti: l'ingresso di "Adesso!" Italia in Spazio Pubblico, la seconda conferenza di Ventotene per la libertà e la democrazia, e i due eventi a Caserta ed Ercolano che sigleranno la partnership con Azione (e non solo): "Non l’ennesimo assemblaggio elettorale"

di
Marianna Rizzini
15 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 05:48
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Roma. Spiata dai servizi russi su Signal: ieri la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, e fondatrice del movimento Spazio Pubblico dopo l’uscita dal Pd, di fronte alla notizia dell’(ennesimo) atto di un collettivo di hacker legati a Mosca, non si è stupita, ma ha rinforzato la convinzione che la porta a spronare dall’esterno il campo largo (chiamato su La7 “campo Lavrov”). E risponde agli spioni con i fatti, Picierno, cioè con una serie di eventi che culmineranno, tra il 10 e il 12 settembre, con la seconda edizione della Conferenza di Ventotene per la libertà e la democrazia, passando per due comuni piazze europeiste a Caserta ed Ercolano con il leader di Azione Carlo Calenda (il 21 luglio) e per l’adesione a Spazio Pubblico di “Adesso!” Italia, movimento che punta “a far ripartire l’ascensore sociale”, con una conferenza stampa al Gam di Milano domani. Intanto, e tanto più visti i continui attacchi ibridi contro questo o quel paese europeo, Picierno rilancia: “Parto proprio dall’appuntamento di Ventotene – non un luogo della memoria immobile, ma uno spazio dal quale pensare e organizzare la libertà – visto che oggi l’Europa è sotto pressione dall’esterno, per l’aggressività delle autocrazie, e dall’interno, per la crescita di forze che contestano lo stato di diritto, relativizzano le dittature e mettono in discussione il valore stesso della democrazia liberale”. Sull’isola pontina si vedranno quindi dissidenti, attivisti, intellettuali e rappresentanti delle istituzioni provenienti da esperienze molto diverse: “Dalla resistenza russa e bielorussa alla lotta ucraina, dall’opposizione venezuelana alla resistenza antitalebana afghana, fino ai gruppi che vivono sulla propria pelle la crisi democratica georgiana. Vogliamo mostrare che la battaglia contro le autocrazie è una sola, anche quando attraversa continenti e storie differenti”, dice Picierno, puntando al “consolidamento di un network tra chi, pur combattendo regimi diversi, utilizza lo stesso linguaggio della libertà e affronta spesso gli stessi strumenti di repressione: carcere, propaganda, violenza, censura e persecuzione”. Una “comunità di freedom fighters” da trasformare in rete stabile. Picierno lo chiama “network globale dei liberi e forti, donne e uomini che non chiedono all’Europa soltanto protezione, ma le domandano di essere coerente con la propria storia. L’Europa deve tornare a essere un punto di riferimento per chi lotta contro le dittature, non limitandosi alle dichiarazioni di solidarietà. In questa ottica va anche la Freedom Academy, novità del 2026: uno spazio rivolto ai giovani europei, dedicato alla storia del continente, allo stato di diritto e alla lotta contro le autocrazie, con il coinvolgimento della Fondazione Pietro Nenni e della Anti-Corruption Foundation fondata da Aleksej Navalny”. Con questa “infrastruttura democratica internazionale” in mente, infrastruttura da contrapporre alle “autocrazie che cooperano, si sostengono e scambiano tecnologie, propaganda e metodi repressivi”, Picierno sarà tra pochi giorni inCampania con Calenda per le due suddette piazze europeiste, “aperte e riconoscibili, da cui avviare la costruzione di un’alternativa politica larga, forte e plurale. Non l’ennesimo assemblaggio elettorale né un cartello costruito contro qualcuno, ma uno spazio comune per tutte le culture democratiche che condividono alcuni punti non negoziabili: l’Europa federale, il sostegno all’Ucraina, la difesa dello stato di diritto, la crescita, la serietà dell’azione di governo e il contrasto a ogni forma di totalitarismo”. Con chi costruire, oltre che con Azione? “Con il Partito Liberal Democratico di Luigi Marattin, i radicali, i socialisti e tutte quelle energie civiche e riformiste che non intendono consegnarsi al cosiddetto campo largo per svolgere un ruolo subalterno rispetto al populismo di Giuseppe Conte”. Il punto, dice Picierno, “non è ricostruire formule già fallite né inventare un centro privo di identità. Il punto è dare rappresentanza a un’Italia che oggi non si riconosce né nella destra sovranista né in un centrosinistra disposto a sacrificare la propria cultura europea e riformista pur di tenere insieme una coalizione”.

Marianna Rizzini

Marianna Rizzini è nata e cresciuta a Roma, tra il liceo Visconti e l'Università La Sapienza, assorbendo forse i tic di entrambi gli ambienti, ma più del Visconti che della Sapienza. Per fortuna l'hanno spedita per tempo a Milano, anche se poi è tornata indietro. Lavora al Foglio dai primi anni del Millennio e scrive per lo più ritratti di personaggi politici o articoli su sinistre sinistrate, Cinque Stelle e populisti del web, ma può capitare la paginata che non ti aspetti (strani individui, perfetti sconosciuti, storie improbabili, robot, film, cartoni animati). E' nata in una famiglia pazza, ma con il senno di poi neanche tanto. Vive a Trastevere, è mamma di Tea, esce volentieri, non è un asso dei fornelli.