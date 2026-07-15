La divina Claudia. Con Sangiuliano fu crisi di governo, con l’affaire Piantedosi si sta come allo Strega
Alla presentazione del libro della presentatrice e divulgatrice c'era un affollamento istituzionale non proprio bipartisan, ma tutto di Fratelli d’Italia a far corona all’autrice con un parterre tricolore e festante. La vicenda Boccia fu trattata con gli argomenti della scienza politica; il caso Conte, con gli strumenti della critica letteraria
Foto Ansa
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Milano 1982, vicedirettore del Foglio. Cresciuto a Catania, liceo classico “Galileo” a Firenze, tre lauree a Siena e una parentesi universitaria in Inghilterra. Ho vinto alcuni dei principali premi giornalistici italiani, tra cui il Premiolino (2023) e il premio Biagio Agnes (2024) per la carta stampata. Giornalista parlamentare, responsabile del servizio politico e del sito web, lavoro al Foglio dal 2007. Ho scritto per Mondadori "Fummo giovani soltanto allora", la vita spericolata del giovane Indro Montanelli.