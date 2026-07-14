Sondaggi Swg, dopo la Lega Vannacci marca Alleanza Verdi-Sinistra

Dopo aver superato la Lega nei sondaggi, Futuro nazionale aumenta ancora il divario con il Carroccio e ora si avvicina ad Alleanza Verdi-Sinistra. Secondo l'ultima rilevazione di Swg, il partito di Roberto Vannacci negli ultimi sette giorni è cresciuto dello 0,3 per cento arrivando così al 6,3, a solo uno 0,1 per cento da Fratoianni e Bonelli (6,4). La Lega invece è scesa al 5,4 (-0,2), ma in generale in questo sondaggio tutti i partiti di sinistra hanno perso voti.