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Sondaggi Swg, dopo la Lega Vannacci marca Alleanza Verdi-Sinistra
Mentre il Carroccio scende al 5,4 per cento, Futuro nazionale cresce ancora e arriva al 6,3 e si avvicina ad Avs (6,4). Partito democratico e Movimento 5 Stelle perdono entrambi lo 0,2. Forza Italia al 7,7. La rilevazione per La7
14 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 10:54
Foto Ansa
Dopo aver superato la Lega nei sondaggi, Futuro nazionale aumenta ancora il divario con il Carroccio e ora si avvicina ad Alleanza Verdi-Sinistra. Secondo l'ultima rilevazione di Swg, il partito di Roberto Vannacci negli ultimi sette giorni è cresciuto dello 0,3 per cento arrivando così al 6,3, a solo uno 0,1 per cento da Fratoianni e Bonelli (6,4). La Lega invece è scesa al 5,4 (-0,2), ma in generale in questo sondaggio tutti i partiti di sinistra hanno perso voti.
Se da un lato Fratelli d'Italia resta ampiamente il primo partito della nazione con il 27,2 per cento (+0,1 rispetto al 6 luglio), dall'altro le principali forze dell'opposizione, Partito democratico e Movimento 5 Stelle, perdono entrambe lo 0,2 per cento e scendono rispettivamente al 21,3 e al 12,9. Forza Italia invece è il partito della coalizione di centrodestra ad essere cresciuto di più, arrivando al 7,7 per cento, registrando un +0,3. Noi moderati invece resta stabile all'1,1.
Tra gli altri partiti Azione è arrivata al 3,5 per cento (+0,1), Italia Viva stabile al 2,5, come anche Avanti-Psi all'1, mentre +Europa, perdendo lo 0,1, è scesa all'1,3.