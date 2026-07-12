Cappellini è il nuovo direttore di Repubblica ad interim

Il nuovo direttore di Repubblicad a interim è Stefano Cappellini. Vicedirettore, già capo del politico. La nomina è arrivata. E’ una nomina a interim, una scelta interna per rasserenare la redazione dopo l’uscita di Mario Orfeo, nominato direttore editoriale di Qn. E’ stata comunicata al cdr pochi minuti fa. Martedì è atteso a Roma l’editore Thodōrīs Kyriakou. La redazione è stata avvisata con un allegro messaggio da parte dell’ad Mirja Cartia D’Asero: “Ci vediamo, per chi può, per un saluto in ufficio prima della pausa estiva”. Pausa estiva? I giornali in pausa estiva? L’editore parlerà alla redazione e avrà incontri istituzionali e politici. Potrebbe salire al Colle per presentare il nuovo direttore e non si esclude un colloquio con Elly Schlein, la segretaria del Pd, o Matteo Renzi.