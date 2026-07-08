Meloni ad Ankara: “È il momento che l’Ue garantisca la sua sicurezza da sola. Trump? Non mi pento di nulla”

Come ribadito in Parlamento, "l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 per cento del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza registrando un aumento dello 0,71 per cento rispetto all'anno precedente, un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale e della resilienza strategica perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo e lo stiamo facendo già però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità", ha proseguito la presidente del Consiglio. "Siamo convinti – ha aggiunto – che sia però assolutamente necessario farlo particolarmente in un tempo come questo, è tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza da sola e non per fare un favore a qualcuno ma per non dipendere da nessuno e quindi è una questione di sovranità ancora prima che di difesa".