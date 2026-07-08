Ora Schlein vuole i sindaci in lista: da Sala a Ricci. Il ruolo di Lo Russo

Il primo a non sottrarsi pubblicamente dall’agone è stato il sindaco di Milano Beppe Sala, il cui mandato scade il prossimo anno. “In futuro può essere che mi vedrete in Parlamento”, ha detto. E infatti nelle ultime settimane si sono intensificate le interlocuzioni con la segretaria, che è stata in visita nel capoluogo meneghino per un confronto su temi vari (ma è indubbio che si sia parlato anche delle opzioni future di Sala). Nelle retrovie, però, avanzano anche profili che il ruolo di sindaco lo hanno abbandonato da poco. Tra questi, con un alto potenziale spendibile in termini elettorali ci sono figure sempre dell’area riformista che nel loro curriculum annoverano una buona esperienza amministrativa. Matteo Ricci, per esempio, dopo essere stato sindaco di Pesaro ed essere stato eletto alle europee, potrebbe fare un salto a Roma. Anche Giorgio Gori, cinghia di trasmissione con l’universo imprenditoriale, potrebbe fare la stesso tragitto (e Confindustria ne sarebbe ben contenta). Anche per frenare le tentazioni renziane. Dario Nardella, visto che Sara Funaro è entrata in carica solo due anni fa e non ha alcuna intenzione di lasciare Firenze, potrebbe essere il trasloco nella capitale di quel modello. Anche Mattia Palazzi, da un mese non più sindaco di Mantova, ex vicepresidente Anci, era una tra le figure attenzionate (ma per ora ha preferito accettare un incarico da presidente della multiutility di Alba Egea Holding).