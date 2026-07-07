Trump torna a parlare di Meloni: "Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi"

Trump ha precisato di non aver esercitato pressioni su Meloni, ma ha definito quella scelta un errore, sostenendo che gli Stati Uniti non hanno bisogno del petrolio che passa da Hormuz perché dispongono già di risorse energetiche sufficienti. Ha aggiunto che l'interesse americano nell'area è legato alla sua importanza strategica e ha concluso affermando che la mancata disponibilità dell'Italia "non lo ha reso felice", pur continuando a considerare Meloni "una brava persona".