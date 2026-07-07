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Trump torna a parlare di Meloni: "Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi"
Il presidente americano al vertice della Nato ad Ankara, in Turchia, critica la premier per il mancato sostegno italiano sullo Stretto di Hormuz e sull'Iran: "Ha fatto un errore, ma resta una brava persona"
7 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 16:23
Donald Trump è tornato a criticare Giorgia Meloni, pur ribadendo di avere una buona opinione personale della presidente del Consiglio. Parlando in conferenza stampa con il presidente turco Erdogan al vertice della Nato ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che il loro rapporto si sarebbe incrinato dopo il rifiuto dell'Italia di sostenere Washington sulle questioni legate allo Stretto di Hormuz e all'Iran.
Trump ha precisato di non aver esercitato pressioni su Meloni, ma ha definito quella scelta un errore, sostenendo che gli Stati Uniti non hanno bisogno del petrolio che passa da Hormuz perché dispongono già di risorse energetiche sufficienti. Ha aggiunto che l'interesse americano nell'area è legato alla sua importanza strategica e ha concluso affermando che la mancata disponibilità dell'Italia "non lo ha reso felice", pur continuando a considerare Meloni "una brava persona".