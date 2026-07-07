I cattolici reclamano spazio a sinistra: Schlein e Conte (che va a Capalbio) se li contendono. Sfida per la leadership

L’ex premier e la segretaria del Pd si sono incrociati a Roma, all’Istituto Luigi Sturzo ma i due, a ben vedere, portano avanti strategie e mosse differenti, in una sorta di partita a scacchi. Quello cattolico è un mondo che da tempo reclama più spazio, rappresentanza, e si compone di associazioni e movimenti che vogliono dare un contributo alla causa progressista, dal declino demografico, alla povertà e al lavoro, fino ai migranti e pure – in questa fase – alla critica della legge elettorale (da queste parti sarebbero gradite anche le preferenze, che a sinistra però non entusiasmano). “Ridare voce alla democrazia”, non a caso, era il titolo del convegno organizzato ieri da importanti realtà dell’associazionismo cattolico, che hanno messo nella stessa sala i vertici dell’Azione cattolica, delle Acli, della comunità di Sant’Egidio, della Fondazione Giorgio La Pira e ancora quelli di molte altre sigle. Conte e Schlein hanno raccolto l’invito: per dare una segnale d’ascolto, certo, ma anche per non lasciare il campo sguarnito all’alleato-rivale. Entrambi hanno disertato la celebrazioni dell’Independence day a Villa Taverna (e considerano gli attacchi di Trump a Meloni “inaccettabili”), ma interpretano la competizione per la guida dell’opposizione con direttrici e strumenti diversi. La segretaria dem sta studiando da premier: nelle ultime settimane ha avuto colloqui con Paolo Gentiloni, Romano Prodi e Mario Draghi. A differenza di Conte, è stata al congresso della Uil a Padova, per la riconferma di Pierpaolo Bombardieri. Qualche giorno prima la dem ha presenziato al Forum di Federmanager, alimentando un dialogo con il mondo dell’impresa che avanti da un po’, anche con Confindustria, a vari livelli, con la regia di Andrea Orlando – l’ex ministro da mesi gira l’Italia occupandosi di industria. “Siamo pronti al voto in qualsiasi momento”, ha ribadito ieri Schlein, che è intervenuta a Firenze a un’iniziativa dem sulla sanità, nel corso della quale, alla vigilia del vertice di Ankara, ha spiegato: “Se vince Meloni si spenderà il 5 per cento del Pil in armi, se vince il nostro campo si spenderà il 7 per cento in salute, nella media europea”. A sostenere la corsa delle segretaria ci sono poi le Feste dell’Unità. In attesa del programma definitivo, quella nazionale a Reggio Emilia vedrà protagonisti (ma occorrerà pagare un biglietto) artisti come Cristiano De Andrè, Subsonica, Chiello ed Elio e le Storie tese. Mentre tornando alla politica, nelle feste locali anche quest’anno si rivedrà Matteo Renzi, lo aspettano a Villalunga, ma non sarà l’unica presenza.