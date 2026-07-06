Caio Mussolini: "Autopubblico i saggi come Vannacci, ma Amazon mi censura. Invidio Scurati per le vendite"

Anche per l’ex ufficiale della Marina la presunta censura potrebbe rivelarsi fruttuosa. “Dopo che ho denunciato il fatto mi ha contattato una casa editrice. Ma lì i margini sono più bassi”, dice Mussolini. “Infatti invidio Antonio Scurati, che riesce a vendere centinaia di migliaia di copie. Io per venderne qualche dozzina faccio i salti mortali. Ma lui scrive romanzi, come quelli di Harry Potter e Zorro”. Il guadagno lievita se il libro si trasforma in una serie tv. Proprio come è successo a Scurati con M. “Gli ho dato un’occhiata, ho seguito di più le polemiche che l’hanno accompagnata. Anzi – puntualizza – mi è piaciuto molto Marco Travaglio, che sicuramente non è un nostalgico, e ha criticato l’immagine macchiettistica che quel lavoro ha creato del fascismo. Che invece è stata una cosa molto seria, e non un male assoluto”. Mussolini si dice pronto a difendere la sua libertà di parola in tribunale, ma auspica che della vicenda si facciano carico anche le istituzioni. “Lancio un appello ai politici, e quindi anche a Roberto Vannacci. Servono norme che permettano all’Italia, da stato sovrano, di mantenere il controllo su queste grandi piattaforme istituzionali, che adesso agiscono al di sopra delle regole”.