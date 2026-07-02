La destra pronta per il Quirinale è una buona notizia per l’antifascismo

Direte o diranno che questo è un giudizio sottodimensionato, minimalista, che la Costituzione, di cui il presidente è custode, nasce dall’esperienza antifascista e resistenziale della Liberazione, dunque c’è un problema simbolico e politico nell’idea che la custodia possa essere affidata a chi proviene da una storia di partito che la Costituzione aveva legittimato e compreso nella sua legalità giuridica ma che l’arco delle forze costituzionali, dalla Dc al Pci ai laici, aveva, salvo rare eccezioni, consegnato a un ruolo di marginalità e di minoranza. Invece questo minimalismo non esiste, al contrario. La caduta di un ostracismo non detto e non formalizzato contro una presidenza della Repubblica di destra ha un rilievo storico massimo. Anche chi non vota Meloni e non voterà mai per il suo partito, anche chi milita nell’opposizione democratica e si prepara a candidare altre personalità, con altre storie, con altre idee, anche chi ha accettato e riverito democristiani di destra come Segni o Scalfaro, liberali monarchici come De Nicola, inquilini del Quirinale eletti con i voti determinanti ma nascosti del Msi come Leone, dovrebbe riflettere su quanto ha prodotto la democrazia italiana quando, con ordinari e legittimi mezzi elettorali e parlamentari, ha rotto il guscio di marginalità e di minoranza in cui era relegata la destra e creato con il centrodestra berlusconiano e postberlusconiano un nuovo soggetto politico della democrazia italiana.