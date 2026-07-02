Andrea Stroppa: “Io non ho mai fatto un endorsement per Vannacci. Villa Taverna? Non ci sarò”

Andrea Stroppa, ci sarà anche lei, stasera, a Villa Taverna per l’Independence day? “No”. Come no? Lei è uomo amico deli Stati Uniti d’America. “Non ci andrò”. Ah. Sa che neppure l’uomo del momento, Roberto Vannacci, ci andrà? “Non sapevo”. Secondo lei sbaglia? Ci permettiamo di chiederlo visto il suo recente endorsement... “Endorsement? Ma quale endorsement?”. Il suo, Andrea. “Io non ho mai, e sottolineo mai, fatto un endorsement per Vannacci”. Prendiamo atto.

Eppure come tale era stato recepito un suo post su Twitter. Ci perdoni: su X, il social di Musk. “Io ho scritto ben altro...”.

L’uomo di fiducia di Elon consegna al Foglio la sua rettifica. “Io non ho mai scritto che appoggio il generale Roberto Vannacci. Io penso, e ho postato, un concetto ben diverso”. Ci dica. “Ho detto che se il governo italiano non cambierà rotta sulla sicurezza e sull’immigrazione, una buona parte del suo bacino di voti andrà a confluire in Futuro Nazionale”. Era un calcolo, quindi, e un monito per il governo di Giorgia Meloni. “Esattamente. Un monito”. Va bene. Divulgheremo. “Cool, grazie”. Grazie a lei.

Non ci ha detto però se andare a Villa Taverna sia giusto o sbagliato. “Vale quello che ho già scritto su X”. Lei posta molto, ma andiamo a vedere.