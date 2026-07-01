Dall'Asinello all'alleanza per la Costituzione. L'infinita simbologia del campo largo

L’economia è la chiave per giocare la partita del 2027. Se il centrosinistra parla di tasse e sicurezza può davvero battere Meloni. Le emergenze rimosse, le favole del centrodestra, le derive a sinistra da combattere e il 2 per cento che può cambiare le elezioni. L’agenda dell’ex premier

Sempre nei primi del 2000 si è cambiato registro: basta verde, passiamo ai balocchi per l'infanzia. Ed ecco il Triciclo, la lista Prodi frutto di un patto tra Democratici di sinistra (che come emblema aveva una quercia), Margherita e socialdemocratici per l’Ulivo, salutato come "l'unico fattore di novità di questa campagna elettorale" da Piero Fassino, ma anche come un "fatto storico" da Parisi. Nel 2004 si abbandonano i concetti terreni per planare sulla metafisica politica. La Grande alleanza democratica (o Gad) era una coalizione di centrosinistra costruita per oltrepassare i confini de L'Ulivo a Italia dei Valori e Rifondazione Comunista. Il campo, in quel caso, è stato larghissimo: dai Ds alla la Margherita, passando per Sdi, Verdi, Pdci, Rifondazione, Idv, Udeur e Movimento Repubblicani europei. L'anno dopo, la Gad ha lasciato il posto a l'Unione. Basta animali, basta alberi. Il simbolo stavolta è un emiciclo arcobaleno.