Dentro allo statuto di Salvini, parte 3: era prevista per Zaia la doppia carica presidente e vice

Punto 3… La rivoluzione partiva da qui: Salvini stava per consegnare a Zaia il ruolo di presidente, vicesegretario vicario Lega, responsabile delle politiche del nord. Ecco il terzo degli otto punti cestinato da Salvini, la proposta di modifica dello statuto. Il Foglio ha il terzo capoverso: “Il presidente del consiglio direttivo rappresenta il movimento per le politiche del nord, è membro di diritto del Consiglio federale e vicesegretario federale vicario”. C’è un nuovo mattone, un altro: la modifica introduceva la figura pesantissima del presidente, vicesegretario, nonché responsabile del nord. Se Salvini l’ha stracciato è perché aveva paura di farsi stracciare. Ha appena svernato due giorni a Milano Marittima con i giovani della Lega e ha cantato con la sua Salvini band il nuovo inno di partito: “L’Italia che ci Lega”. Continua a suonarla ancora, come Sam, e dice che la Lega è a doppia cifra, che le “preferenze favoriscono i milionari”. Al momento favoriscono i leghisti che il consenso lo hanno, e non gli ideologi alla Armando Siri, l’Oliver Sacks, l’economista che ha scambiato la flat tax per un cappello. La caccia di Salvini e accoliti ai sindaci leghisti critici, anche questa è vera, come lo statuto. Dice Max Romeo, segretario della Lega Lombarda: “I sindaci critici? Bisogna comprendere il momento particolare che il movimento sta attraversando. Giusto che i panni sporchi si lavino in casa, ma il rispetto mi fa dire che i nostri sindaci non si toccano. Se perdiamo anche loro, perdiamo la Lega”. Stanno perdendo anche i cronisti che li seguono da una vita, come Federica Valenti di Agi, senza che nessuno, Salvini per primo, dica: “Ma quando mai abbiamo chiesto di spostare un giornalista, non scherziamo! Ancora più Valenti di prima”. Tre punti. Ne mancano ancora altri cinque, ma basta a farci un titolo: la Lega poteva ricominciare da tre, e invece alla Troisi non le resta che piangere.