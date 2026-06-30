Crisafulli, sindaco di Enna (senza simbolo Pd): “Sì alle preferenze. Conte e Schlein hanno paura della democrazia”

Ma dopo l’en plein alle urne (64 per cento), Crisafulli non potrebbe farlo presente ai vertici del Pd? “Macché, contatti con loro non ne ho più”, premette l’ex parlamentare. “Diciamo che a Enna li ho tolti dall’imbarazzo. Se però sono preoccupati che mi candidi alle politiche, stiano pure tranquilli: battute a parte, mi auguro che sulle preferenze i dem si ravvedano. Una volta ci aveva provato Bersani, poverino, inventandosi le parlamentarie. E durante la prima repubblica, quand’ero al Pci, i politici dovevano essere innanzitutto riconosciuti dalle masse, dai lavoratori, dai cittadini. Ora i tempi sono cambiati”. C’è chi accusa i cacicchi, i capibastone – i De Luca, per intenderci. “Ma i ras dei voti ci sono sempre stati. Democrazia è soprattutto partecipazione, selezione democratica della classe dirigente”. Dunque il Pd viene meno al suo nome? “Non credete che a destra se la passino meglio: FdI magari sta cercando di costruire una struttura di partito, ma FI e la Lega di Salvini non hanno radicamento. Per questo tutti ne parlano, ma alla fine nessuno le vuole, le preferenze. Tranne gli italiani”.