Meloni su Rete 4: "Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù"

Rimanendo sulla politica interna, Meloni si è espressa anche sul generale Vannacci, la cui popolarità (almeno stando agli ultimi sondaggi Swg, che lo danno al 5,6 per cento) cresce costantemente. "Francamente non mi pare che ci sia grande differenza tra il suo movimento e tutti gli altri partiti di opposizione che noi abbiamo – ha detto Meloni – perché votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia esattamente come la sinistra, parlano solo contro di noi tutto il giorno, esattamente come la sinistra. Quindi non vedo grande differenza. Ieri avevamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, Gruber e compagnia cantante, oggi abbiamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, la compagnia cantante e Vannacci", ha aggiunto. Gli attacchi arrivano su temi "chiaramente diversi ma sono sempre sono temi sui quali io sono molto interessata e su cui lavoro da diversi anni", ha proseguito la premier, e "difficilmente tu puoi costruire qualcosa con qualcuno che palesemente vuole solo distruggere". Meloni è poi intervenuta su uno dei cavalli di battaglia del partito vannacciano. "Per come io interpreto il termine remigrazione, sono i rimpatri volontari assistiti e già li facciamo. "Vuol dire – ha aggiunto – che mi metto d'accordo con questi migranti per rimandarli a casa". Una cosa, ha poi precisato, che "fa lo stato italiano, fa l'Unione Europea, e fa l'Unhcr. Lo fanno tutti. Il problema ce l'hai con quelli che non se ne vogliono andare e lì diventa chiaramente" la questione diventa "un tantino piu' complessa".