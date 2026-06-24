“La sinistra non tema le divise”. Per Angelo Bonelli la sicurezza non dev'essere tabù nel campo largo

Bonelli parla da “frequentatore dei mezzi pubblici”, specie lungo la linea Roma-Lido (di Ostia) le cui stazioni di arrivo, dopo il tramonto, possono rivelarsi problematiche. Ed è sul trenino Roma-Lido che una signora ha confessato a Bonelli di aspettare ogni sera sua figlia adulta in stazione, al ritorno dal lavoro, per paura che le succeda qualcosa. “Ecco, a quella madre non si può rispondere soltanto con parole di propaganda”, dice il portavoce di Europa Verde, “ma con i fatti di uno stato che si fa presidio. Polizia e carabinieri svolgono un ruolo molto importante in questo senso; la sinistra non deve avere paura della divisa”. Spesso però le forze dell’ordine, in alcune piazze e quartieri disagiati, sono viste come anticamera e simbolo di sopruso. “Ci sono stati casi di uso sbagliato della forza”, dice Bonelli ricordando il caso Cucchi e il caso del poliziotto che, a Rogoredo, qualche mese fa, ha ucciso un presunto pusher ventottenne durante un’azione antidroga, ed è stato poi indagato per omicidio volontario, con il sospetto di aver messo in scena lo sparo per legittima difesa. “La responsabilità penale è sempre personale”, dice Bonelli, ricordando “l’importante funzione delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata, spesso anche a rischio della vita”, ma sottolineando “la necessità di impiegare le forze dell’ordine anche per fare prevenzione nei quartieri e nelle realtà dove i genitori temono che i figli finiscano risucchiati dalle dinamiche malavitose della strada e dove lo stato può intervenire a monte, sul fronte delle attività ricreative e socio-culturali”.