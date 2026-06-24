“La sinistra non tema le divise”. Per Angelo Bonelli la sicurezza non dev'essere tabù nel campo largo
"La sicurezza dev’essere un tema prioritario dell’azione di governo e del pensiero di chi si candida a governare, a patto che se ne respinga un uso strumentale e ideologico”, dice il co-leader di Avs
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Marianna Rizzini è nata e cresciuta a Roma, tra il liceo Visconti e l'Università La Sapienza, assorbendo forse i tic di entrambi gli ambienti, ma più del Visconti che della Sapienza. Per fortuna l'hanno spedita per tempo a Milano, anche se poi è tornata indietro. Lavora al Foglio dai primi anni del Millennio e scrive per lo più ritratti di personaggi politici o articoli su sinistre sinistrate, Cinque Stelle e populisti del web, ma può capitare la paginata che non ti aspetti (strani individui, perfetti sconosciuti, storie improbabili, robot, film, cartoni animati). E' nata in una famiglia pazza, ma con il senno di poi neanche tanto. Vive a Trastevere, è mamma di Tea, esce volentieri, non è un asso dei fornelli.