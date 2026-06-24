Alemanno è uscito dal carcere Rebibbia: "Sul sovraffollamento il governo non ha fatto nulla. Parlerò con Nordio"

Dopo un anno, cinque mesi e ventiquattro giorni, Gianni Alemanno è uscito da Rebibbia in camicia blu e pantaloni neri. Ad attendere l’ex sindaco di Roma fuori dal carcere decine di giornalisti, cameraman, diversi esponenti dell'area politica di riferimento e un centinaio di sostenitori che in coro hanno scandito: "Gianni, Gianni! Uno di noi, uno di noi". "Esco dal carcere da innocente", queste sono state le prime parole di Alemanno.

L'ex ministro dell'Agricoltura era detenuto nel carcere romano dalla sera del 31 dicembre del 2024, dopo la condanna per il reato di traffico d’influenze illecite e abuso d’ufficio, nell’ambito dell’inchiesta "Mondo di Mezzo". Nelle prime battute dell’inchiesta, Alemanno era accusato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso e corruzione, ma poi le accuse sono state derubricate. Dopo la sentenza, ad Alemanno, difeso dall’avvocato Edoardo Albertario, era stato concesso di scontare la pena ai servizi sociali con l’affidamento in prova all’associazione So.Spe, ma, a seguito di alcune violazioni, il 31 dicembre 2024 è stato portato in carcere, dove, durante la sua detenzione, si è impegnato sui temi dello stato del sistema penitenziario e delle difficoltà nella vita di tutti i giorni dei detenuti qualunque.