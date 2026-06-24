Al fianco di Vannacci, l’ex sottosegretario che confuse Dante con Topolino

Vannacci e Sasso la chiamano “tecnica scolastica consolidata e inclusiva”, in uso, dicono, in Francia, Germania e Inghilterra. Una sezione A per chi sa, una sezione C o D per chi ancora non sa. Separare per includere. E qui si impone, ahinoi, la domanda che il buon gusto vorrebbe evitare e che la cronaca, da sola, suggerisce. In quale sezione sarebbe finito, da studente, l’onorevole Sasso che, subito dopo la Divina Commedia, in diretta tv confuse il numero di una legge con l’anno della sua approvazione, sostenendo per giunta che in Italia esistesse lo ius soli? Lo si immagina brillante in condotta e solido in entusiasmo ginnico, ma zoppicante, conviene ammetterlo, sul confine fra Dante e Disney. Un’insufficienza filologica che lo avrebbe spedito, oggi, non fra gli eccellenti ma in un Limbo ginnasiale-letterario, fra i virtuosi che non peccano ma nemmeno sanno, i “ciuchi”, parola che la pedagogia ufficiale rifugge e che invece, en passant, calza.