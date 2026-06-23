Vertice Salvini-Piantedosi sulla sicurezza stradale. Ma il pensiero va al Viminale

Oggi pomeriggio Matteo Salvini e Matteo Piantedosi si vedono per parlare di sicurezza stradale, e la cosa, sulla carta, è limpida come un codice della strada: troppi ragazzi muoiono sull'asfalto, bisogna fare qualcosa, i due ministri competenti si incontrano. Punto. Se non fosse che in Italia un incontro fra due ministri non è mai solo un incontro fra due ministri, è anche un referto, una radiografia dei rapporti di forza, un piccolo bollettino di guerra travestito da agenda di governo. Il pretesto, va detto, è serio e non merita ironia. Un fine settimana di stragi silenziose, l'auto finita nel canale a Senago, tre ragazzi che non sono tornati a casa, e prima ancora la Versilia, la Liguria, una bambina di pochi mesi sulla Pontina. Salvini, che di queste cose si occupa da ministro dei Trasporti e da padre di famiglia mediatico, ha già detto la sua, vuole girare i licei, parlare ai neopatentati, lamentarsi dei monopattini in due senza casco e contromano, gesto nobile e probabilmente inutile come tutte le crociate contro l'andazzo dei minorenni in motorino.