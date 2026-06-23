Vertice Salvini-Piantedosi sulla sicurezza stradale. Ma il pensiero va al Viminale
Nel pomeriggio il vicepremier leghista e il ministro dell'Interno si incontreranno per parlare di un argomento che non merita certo ironia. E però da quando Vannacci ha agganciato la Lega nei sondaggi sono in tanti dentro al partito a chiedere al segretario del Carroccio di tornare a guidare il ministero che fa parlare di immigrazione, il Viminale appunto. Nel dubbio Piantedosi, che non ha alcuna intenzione di sloggiare, vede Mattarella per una "chiacchierata di routine". Suggestioni
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Milano 1982, vicedirettore del Foglio. Cresciuto a Catania, liceo classico “Galileo” a Firenze, tre lauree a Siena e una parentesi universitaria in Inghilterra. Ho vinto alcuni dei principali premi giornalistici italiani, tra cui il Premiolino (2023) e il premio Biagio Agnes (2024) per la carta stampata. Giornalista parlamentare, responsabile del servizio politico e del sito web, lavoro al Foglio dal 2007. Ho scritto per Mondadori "Fummo giovani soltanto allora", la vita spericolata del giovane Indro Montanelli.