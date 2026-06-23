Una lezione di Fedriga a Salvini sul pacifismo populista

La frase suonava rivolta alla platea leghista, ma il destinatario reale era Matteo Salvini: “Se dobbiamo investire, investiamo in sanità, in scuola, in infrastrutture”, è la filastrocca nasale del segretario. Non si tratta di una differenza di sensibilità ma di due metodi opposti di fare politica. Salvini offre un’equazione morale ripetibile senza pensarci, armi contro scuole, come se il bilancio dello stato fosse un gioco a somma zero. Fedriga offre una catena causale verificabile. Chi amministra un porto, una zona industriale, un sistema di trasporti, sa che la realtà non si lascia comprimere in un’antitesi fra cannoni e ospedali: sa che i due capitoli convivono nello stesso bilancio e dipendono entrambi dalla stessa economia funzionante. Parlare di sicurezza marittima a una festa di partito, senza tradurla in paura del nemico né in pacifismo a buon mercato, richiede una sobrietà che nella Lega non si vedeva da tempo (e forse non s’è mai vista). E’ forse la prova che esistono due leghe sotto la stessa felpa: una che arranca ormai superata da Vannacci sul terreno della pancia, e una che amministra e parla la lingua di chi fa funzionare le regioni del nord. Se la Lega ha un futuro che non passa per la rincorsa permanente al populismo, quel futuro con Fedriga ha già preso la parola.