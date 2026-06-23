La sede di FdI a Rovigo passa a Fn. E Vannacci provoca il partito di Meloni: "Sfrattati! Capita..."

“Se ci facciamo la guerra tra noi di destra non è un successo ma apriamo le porte al campo largo ed è quello che cercano !! Diamoci una regolata tutti”, scrive Mauro, un cuoco che nella bio del suo profilo Facebook ha scritto solo “MEMENTO AUDERE SEMPER”. “All'inizio avevo simpatia per futuro nazionale, ma leggendo questi post inizio ad avere grossi dubbi.. la guerra non si fa contro la Destra”, concorda Franco. Marco scrive: “Non metta questi post stupidi”, mentre Andrea, un ragazzo, fa appello all’esperienza del generale: “Se vi fate la guerra in casa vincono quelle zecche del PD, lei che ha studiato tattiche di guerra dovrebbe saperlo!”. “Un bel favore alla sinistra di Bonelli e Salis...auguri...avevo fatto la tessera ma non la rinnoverò più!”, protesta Mario. Sono molti (e i più premiati dai “Mi piace”) i commenti di questo tenore, da cui si può evincere quello che gli esperti di social media chiamano “il sentiment”, il modo in cui un contenuto è stato accolto dal pubblico. La strategia di Vannacci sembra essere una (categorica, irrevocabile): rosicchiare tutto il rosicchiabile a destra. Con il rischio però di confermare ciò che, da destra, dicono gli esponenti di governo, Meloni inclusa: “Così si è funzionali alla sinistra”. Contraddizione notata ieri anche da Gianni Cuperlo, deputato del Pd che alla Camera si è rivolto ai parlamentari di Fn notando i loro continui attacchi ai partiti di governo ed esortandoli: "Attaccate noi".

