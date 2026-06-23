Politicail post su facebook
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La sede di FdI a Rovigo passa a Fn. E Vannacci provoca il partito di Meloni: "Sfrattati! Capita..."
I locali dal 2 luglio ospiteranno gli iscritti del partito del Generale. Che in un post su Facebook prende in giro FdI. Ma nei commenti la maggior parte dei seguaci critica i continui attacchi contro la destra: "Un bel favore alla sinistra di Bonelli e Salis", "post stupidi", "avevo fatto la tessera ma non la rinnoverò più"
23 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 17:20
Volevano sfrattare gli amici di Ilaria Salis, per ora si accontentano di farlo con Fratelli d’Italia. La sede di Via Fleming a Rovigo non ospiterà più il partito di Giorgia Meloni, grazie alla decisione del proprietario dei locali di passare con Futuro Nazionale. All’inaugurazione sarà presente Roberto Vannacci, che oggi oltre al danno infligge pure la beffa al partito di governo con un post su Facebook: “A Rovigo Fratelli d’Italia sfrattati dalla sede, che diventa di Futuro Nazionale. Capita.....”. Questo commento del generale accompagna una foto in cui si vede un uomo staccare dalle pareti le immagini che fanno riferimento al partito di Meloni. Ma l’entusiasmo, nei commenti, non sembra essere corrisposto.
“Se ci facciamo la guerra tra noi di destra non è un successo ma apriamo le porte al campo largo ed è quello che cercano !! Diamoci una regolata tutti”, scrive Mauro, un cuoco che nella bio del suo profilo Facebook ha scritto solo “MEMENTO AUDERE SEMPER”. “All'inizio avevo simpatia per futuro nazionale, ma leggendo questi post inizio ad avere grossi dubbi.. la guerra non si fa contro la Destra”, concorda Franco. Marco scrive: “Non metta questi post stupidi”, mentre Andrea, un ragazzo, fa appello all’esperienza del generale: “Se vi fate la guerra in casa vincono quelle zecche del PD, lei che ha studiato tattiche di guerra dovrebbe saperlo!”. “Un bel favore alla sinistra di Bonelli e Salis...auguri...avevo fatto la tessera ma non la rinnoverò più!”, protesta Mario. Sono molti (e i più premiati dai “Mi piace”) i commenti di questo tenore, da cui si può evincere quello che gli esperti di social media chiamano “il sentiment”, il modo in cui un contenuto è stato accolto dal pubblico. La strategia di Vannacci sembra essere una (categorica, irrevocabile): rosicchiare tutto il rosicchiabile a destra. Con il rischio però di confermare ciò che, da destra, dicono gli esponenti di governo, Meloni inclusa: “Così si è funzionali alla sinistra”. Contraddizione notata ieri anche da Gianni Cuperlo, deputato del Pd che alla Camera si è rivolto ai parlamentari di Fn notando i loro continui attacchi ai partiti di governo ed esortandoli: "Attaccate noi".