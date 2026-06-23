I tavoli di Salvini: prova a mettere Fedriga contro Zaia (ma non ci riesce)

Si va avanti per effetti speciali e si lascia passare la nottata in vista del ritiro del 4 e 5 luglio a Mogliano Veneto. In tanti stanno consigliando a Salvini, “ripensaci”, “non farlo”, ma lui vuole una notte in hotel per dire che tutto va bene e che la Lega è “in doppia cifra”. Durante il fine settimana ha tirato fuori dal cilindro queste primarie che hanno incoronato Silvia Sardone (tutto il contrario del modello Fedriga e Zaia), ma gli alleati alla sola idea prendono la residenza a Inverigo. Per Salvini è tutto meraviglioso e non dice che il tesseramento della Lega a Milano è drammatico. Si è intestato il Piano casa, quello che Attilio Fontana contesta, e ha nominato ieri Felice Squitieri, come commissario, con tanto di struttura di supporto. Sta facendo perfino lo schizzinoso in vista del 2 luglio, la festa all’ambasciata, americana dove ogni anno non vedeva l’ora di partecipare. Cosa è cambiato? Adesso anche Salvini vorrebbe un papagno da Trump, uno, anche mezzo, per darsi un tono. A chi gli chiede se partecipa, Salvini risponde: “Deciderò”. Non cerca la pace, no, sta cercando solo lo specchio della favola di Biancaneve, e quando lo specchio gli risponde che non è lui il più bello della Lega, risolve così: ora domando a un tavolo. Dall’autonomia allo spiritismo.