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Gori: "Io fuori dal Pd? Non è all'ordine del giorno. Picierno ha sbagliato a uscire dal centrosinistra"
"Pina e Marianna Madia sono amiche e dispiace abbiano detto addio, ma comprendo i motivi. Non comprendo l'approdo politico di Picierno: le battaglie riformiste vanno combattute nel campo largo", dice l'eurodeputato del Partito democratico
22 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 16:49
Giorgio Gori - foto Ansa
"Madia e Picierno sono delle amiche, dispiace che siano uscite dal Pd ma capisco le motivazioni". Lo dice al Foglio l'eurodeputato del Partito democratico Giorgio Gori. Dopo diverse settimane dall'addio al partito della vicepresidente del Parlamento europeo, l'esponente del Pd torna sull'argomento. Lo fa durante un evento dei dem organizzato da Nicola Zingaretti, che ha riunito i deputati di Bruxelles a Roma, per dialogare con stakeholders e imprese.
"Non capisco il punto d'approdo politico. Il suo 'Spazio pubblico' si pone al centro e fuori dal centrosinistra, si tratta di un errore", spiega Gori. Secondo cui "abbiamo la responsabilità di tenere la voce dei riformisti dentro alla coalizione". Sulle voci che si rincorrono in merito a una sua possibile uscita dal Pd, Gori è netto: "Non è all'ordine del giorno".