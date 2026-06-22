"Sardone sindaco? A Milano serve una proposta moderata". Parla Mr. Panino giusto

"A gennaio, quando ho dato la mia disponibilità a candidarmi sindaco di Milano, uno degli obiettivi che avevo era quello di smuovere il centrodestra per il bene della città. Ottimo quindi che la Lega annunci a più di dieci mesi dal voto un nome come quello di Silvia Sardone. Significa che finalmente i partiti hanno messo la testa su questa sfida". Antonio Civita, imprenditore e proprietario di Panino giusto, celebra catena della ristorazione con punti vendita in mezzo mondo, si ha proposto il suo nome al centrodestra per il dopo Sala a Palazzo Marino già mesi fa. E oggi si dice "soddisfatto" per essere riuscito a smuovere i partiti: "Ho sempre detto che per vincere era necessario mettere il tavolo di Milano come priorità in tempi giusti. Perché il lavoro da fare è tantissimo e recuperare il gap con il centrosinistra è possibile ma richiede tempo ed energia, perché sono quindici anni che il centrodestra non governa la città".

In ogni caso di ritirare la sua candidatura non ha alcuna intenzione. Almeno per ora. "Io vado avanti: amo Milano, sto incontrando i territori e le periferie, abbiamo dei tavoli di lavoro con i quali abbiamo già steso un programma. A breve ci sarà un incontro anche con i coordinatori regionali dei partiti, l'obiettivo deve essere quello di unione forte che lavora per Milano, anche allargando al centro come ho fatto io includendo anche Luigi Marattin. Intanto però è molto bene che siano i campi nomi di assoluto profilo come quelli di Sardone e Maurizio Lupi. Sarà poi la politica a fare una scelta, io resto in attesa di vedere cosa decideranno i partiti".