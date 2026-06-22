Il dem Sensi accende un faro sul regime change che manca all’Iran

Come loro, i parlamentari italiani sono preoccupati per la sorte dimenticata di chi, a Teheran, deve temere l’impiccagione per essere sceso in piazza e le frustate per aver cantato a capo scoperto. Bisogna fare in fretta e impedire che il buio uccida la resistenza degli iraniani, da mesi tenuti sotto black-out informatico dai pasdaran (intervengono, durante l’iniziativa di Sensi, la vicepresidente ex dem del Parlamento europeo e leader di Servizio Pubblico Pina Picierno, la deputata dem Lia Quartapelle, il segretario dei LibDem Luigi Marattin, il consigliere regionale di Iv Luciano Nobili e le deputate Marianna Madia, ex dem oggi in Iv-Casa Riformista, e Federica Onori di Azione). La tregua è molto fragile, dice Sensi, ma dietro il dibattito sulla riapertura dello Stretto di Hormuz e gli investimenti futuri per l’Iran, si cela “la fragilità ancora più profonda del popolo iraniano”, sceso in piazza a gennaio e massacrato. Elenca i nomi di chi si trova in carcere con una sommaria condanna a morte, Sensi, per illuminare “l’abbandono” di un popolo privato della libertà. E intanto, per scongiurare il “fine pena mai” dei ragazzi e delle ragazze iraniane, dice, “non si deve smettere di parlare e di raccontare le storie” di chi rischia la vita per tenere alta la bandiera dei più elementari diritti umani. Shervin Haravi cita la compianta scrittrice Marjane Satrapi – che in “Persepolis” fa dire a un suo personaggio “non c’è nulla di peggio a questo mondo che il rancore e la vendetta” – e parla per gli iraniani oppressi (l’ultima cosa a cui pensano è proprio quella, la vendetta). Si analizzano memorandum, si parla del blocco navale, dice l’avvocata-attivista, ma a monte, e senza che l’allentamento delle sanzioni preveda un cambiamento sul fronte diritti, ci sono “le migliaia di iraniani scesi in piazza e uccisi dal regime a colpi di kalashnikov”.