Schlein la cattolica. Cerca la ricucitura con l’area Delrio (per evitare altre uscite). Ma anche sponde Oltretevere

Già a inizio maggio la segretaria del Pd aveva partecipato a un evento alla Camera per recuperare la “lezione di Aldo Moro”. In quel di Torino, insieme al sindaco Stefano Lo Russo, anch’egli di estrazione cattolica ma con militanza “riformista”, Schlein ha insomma cercato di parlare a quel mondo che negli scorsi mesi ha denunciato un allontanamento della linea politica del Pd. Una ricucitura che secondo alcuni è sembrata rivolgersi soprattutto all’area di Delrio, che con la sua Comunità democratica ha dato il via a un percorso “costituente” per cercare di elaborare una proposta che tenga conto della sensibilità del cattolicesimo riformista. Dopo l’addio di Pina Picierno, gli occhi erano puntati soprattutto sulle mosse dell’ex ministro dei Trasporti. Che però ai suoi ha confessato di voler aspettare, vedere meglio che tipo di piega prenderà la piattaforma programmatica del partito in vista delle elezioni. “Perché se prevarrà la linea M5s del ‘mai l’Ucraina nell’Ue’ è chiaro che trarrò le mie conclusioni”.