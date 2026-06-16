Ruffini: “Serve fare il ‘campo aperto’. Renzi? Non si può escludere. La patrimoniale? No, il tema è l’Irpef”

La “visione” è l’ossessione dell’ex direttore dell’Agenzia delle entrate. “Vincere le elezioni – dice – non è sufficiente: la vera questione è sapere dove si sta andando, qual è la visione? Non significa – prosegue – un elenco di provvedimenti bandiera in cui ciascuna forza politica si ritrova per richiamare una sorta di identità politica comune, che però non forma alcuna visione di paese”. Ed è difficile non vedere in queste parole una critica al salario minimo e alle altre proposte instagrammabili immaginate da Elly Schlein per unire il campo largo. E infatti con gli attuali leader del centrosinistra Ruffini è molto duro: “In questi quattro anni e mezzo di governo – dice – si può imputare al centrodestra di aver realizzato ben poco, al di là di una buona narrazione, ma negli stessi quattro anni e mezzo c’è stata un’opposizione che, arrivati al giugno 2026, si riduce a immaginare l’esigenza di un tavolo attorno al quale sedersi, ma che, a partire dalla politica estera, non sa offrire alcuna idea alternativa di paese”. A proposito di provvedimenti bandiera, da ex capo dell’Agenzia delle entrate, cosa pensa dell’idea di una patrimoniale? “La domanda da cui partire – risponde Ruffini – non è se sia giusto chiedere di più a chi ha di più. La Costituzione ha già risposto con capacità contributiva e progressività. La domanda è se il nostro sistema fiscale rispetti davvero quel principio. Oggi l’aliquota marginale massima del 43 per cento scatta già oltre i 50 mila euro e il sistema non distingue più tra chi guadagna 50 mila e chi guadagna 500 mila o 50 milioni. E’ ragionevole?”. E poi, aggiunge: “A cosa dovrebbe servire l’eventuale gettito? Il tema non è solo recuperare le risorse ma comprendere come vengono spese: dal 2015 al 2026 il debito è aumentato di 1.100 miliardi pur avendo incassato lo stato circa sei mila miliardi di imposte. Nell’ultimo anno il recupero dall’evasione è stato di 36 miliardi, ma queste somme dove vanno? Com’è possibile che con tutte questi risorse in più abbiamo una crescita così inconsistente?”.