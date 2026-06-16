Rischio Bonaccini per Schlein. L’idea di blindarlo a Bruxelles

Sembra che alle primarie per la leadership del centrosinistra, sempre più probabili, Renzi potrebbe giocarsi la carta Gori. Nome attrattivo per una buona parte del Pd riformista e del centro, è anche ben visto da una certa imprenditoria del nord italia. Una botta per la Schlein, che vedrebbe erodere una buona parte del suo ipotetico tesoretto di voti per le primarie.

Al Pd seguono con attenzione quello che avviene nel centrodestra: le mosse di Vannacci e della sua nuova formazione, innanzitutto. Al Nazareno però sono convinti che alla fine il generale si accorderà con Meloni e il centrodestra, magari con la promessa di ministeri importanti. Qualche dirigente dem ritiene che Marina Berlusconi e Forza Italia con la presenza di Vannacci in coalizione potrebbe tirarsi indietro. La segretaria però è assai meno ottimista. A parte qualche defezione isolata, Schlein resta convinta che Forza Italia non romperà, soprattutto se la prospettiva di vittoria del centrodesta, dopo le ultime amministrative, è aumentata. “Mediaset non abbandonerà mai il governo”, dicono dal Nazareno.