Europeisti, riformisti, liberali. Alta comunità d’intenti, piccoli distinguo
A Milano la chiamata a raccolta per "europeisti.eu", con, tra gli altri, Calenda, Picierno e Marattin. I circoli Matteotti per "tenere insieme le istanze riformatrici", l'istituto Sturzo che cerca di raccogliere le idee sul lato catto-democratico e la fondazione Einaudi, con qualche distinguo, che opera sul lato liberale tra "ego ed ago della bilancia"
Foto Ansa
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Marianna Rizzini è nata e cresciuta a Roma, tra il liceo Visconti e l'Università La Sapienza, assorbendo forse i tic di entrambi gli ambienti, ma più del Visconti che della Sapienza. Per fortuna l'hanno spedita per tempo a Milano, anche se poi è tornata indietro. Lavora al Foglio dai primi anni del Millennio e scrive per lo più ritratti di personaggi politici o articoli su sinistre sinistrate, Cinque Stelle e populisti del web, ma può capitare la paginata che non ti aspetti (strani individui, perfetti sconosciuti, storie improbabili, robot, film, cartoni animati). E' nata in una famiglia pazza, ma con il senno di poi neanche tanto. Vive a Trastevere, è mamma di Tea, esce volentieri, non è un asso dei fornelli.