A Brescia la sindaca Castelletti vuole il campo stretto. Il Pd insorge

Già solo per aver dato i natali a Giuseppe Zanardelli, Mino Martinazzoli e Nanni Bazoli, Brescia non può essere considerata una piazza politica di serie B. Non diremo mai, come fanno costantemente i sondaggisti, che la Leonessa è un laboratorio che anticipa tutti i fenomeni politici dell’Italia ma sommando le tradizioni politico-culturali e l’importanza della sua economia collegata alla “Regione della A4”, Brescia un suo valore d’impatto ce l’ha. Specie poi se ciò che avviene tra musei e siderurgia ha una sua attualità come nel caso odierno dei rapporti tra centrosinistra classico e Movimento 5 stelle. Ebbene in una Brescia un po’ ridimensionata nel morale dalle sconfitte degli ultimi giorni sia nel calcio sia nel basket la sindaca in carica da tre anni Laura Castelletti ha scelto l’inizio di giugno per informare con un certo anticipo i bresciani che si ricandiderà alle prossime amministrative del 2028 . E soprattutto che non ha alcuna intenzione di imbarcare nella sua giunta il partito di Giuseppe Conte. Al punto che il Corriere di Brescia che le ha dedicato ben due pagine fitte fitte ha titolato: “La sindaca: 5 stelle, no grazie”. Castelletti non è iscritta al Pd anche se il suo operato è descritto in grande continuità con quello del predecessore, Emilio Del Bono , uomo chiave del Pd lombardo e probabile candidato governatore al prossimo giro. Il partito di Schlein sostiene la giunta assieme a Italia viva, Sinistra italiana e due liste civiche.

Il guaio però è che la porta chiusa a Giuseppe Conte non trova d’accordo il Pd. Che una volta rivendicava sempre l’autonomia locale delle scelte amministrative per le città e oggi invece rispolvera un qualcosa che assomiglia al centralismo democratico. Tesi: è la coalizione che propone una sindaca e non una sindaca che si costruisce una coalizione. Messaggio chiaro insaporito da qualche considerazione sull’eccessivo potere di un “cerchio magico” di Castelletti composto dai più stretti collaboratori e qualche assessore forte e da un deputato bresciano di Azione (Fabrizio Benzoni). Secondo la piddina Diletta Scaglia, consigliera comunale e presidente della direzione provinciale del Pd, se la sindaca non vuole i 5 stelle è un problema suo. “Brescia non può essere isolata dalle dinamiche nazionali, nel 2028 dovremo vedere quale sarà il quadro generale”. Ovvero come saranno andate nel frattempo le politiche del 2027 e che esito avrà avuto il campo largo. Intanto il Pd contesta anche l’affermazione che tra i 5s ci sono solo dei trinariciuti oppositori. “Laura Gamba e Guido Ghidini – dice Fabio Capra, consigliere comunale e storico esponente del Pd bresciano – sono persone serie, capaci e distinte”. Insomma nonostante che il partito di Conte a Brescia sia stato sempre contrario al tram, la principale opera pubblica sostenuta dal centrosinistra, poco male. Bisognerà trovare una quadra, dice il Pd. Anche perché a Roma il tram che conta, quello che porta a Palazzo Chigi, passa solo una volta.